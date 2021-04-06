Парень, рисующий пылью (Dust-man)





Режиссер: Ким На Гён

В ролях: У Чжи Хён, Сим Даль Ги, Кан Гиль У

Премьера: 7 апреля 2021





Тхэ Сан – бездомный парень, который после трагического происшествия ранен и душевно, и физически. Однажды, бродя по улицам, он встречает девушку по имени Мо А, студентку из художественного университета, рисовавшую картину на стене туннеля. Парень помогает девушке убежать от патруля. Позже молодые люди вновь встречаются, и Тхэ Сан тоже пробует рисовать на грязных машинах, покрытых пылью и грязью. Рисунки парня становятся утешением для бездомных, наполняют вдохновением юную художницу. Самое главное, что сам парень, рисуя то, чего он хочет, постепенно оправляется от боли прошлого. «В тяжелые для меня времена я случайно наткнулась на DirtyCarArt («Искусство немытых машин»). Тот рисунок стал для меня большим утешением, и мне захотелось передать в фильме все те чувства, которые я испытала тогда», прокомментировала режиссер. Картина, вдохновившая режиссера – творение рук москвича по имени Никита Голубев, работающего под псевдонимом ProBoyNick. Увидев картину «Руки молящегося» русского художника, режиссер сама лично связалась с ним. ProBoyNick охотно согласился приехать в Корею: он нарисовал несколько картинок включая произведение «Руки молящегося».