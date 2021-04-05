«Леди Баг и Супер-кот» занял первое место по популярности на Disney Plus в Латинской Америке

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Мультсериал «Леди Баг и Супер-кот» (미라큘러스: 레이디버그와 블랙캣) от корейского производителя 3D анимации SAMG Animation (삼지 애니메이션) стремительно набирает популярность среди латиноамериканской аудитории. Об этом заявила компания SAMG Animation 1 апреля. Специальный выпуск «Леди Баг и Супер-кот: Приключения в Нью-Йорке. Союз героев» (미라큘러스 월드: 뉴욕, 하나된 영웅들) занял первое место в ТОП10 самых популярных мультсериалов стримингового сервиса Disney Plus за третью неделю марта. Этот мультсериал даже опередил таких гигантов, как «Симпсоны» и сериалы от кинокомпании Marvel. Популярность набирает не только специальный выпуск, но и сам мультсериал – он занял седьмое место в рейтинге по популярности. В последнее время корейские контенты пользуются популярностью в стриминговом сервисе Netflix, но в Disney Plus корейский контент еще никогда не попадал в ТОП10. Специальный выпуск «Леди Баг и Супер-кот: Приключения в Нью-Йорке. Союз героев» - это первый выпуск из сезона «Леди Баг и Супер-кот: Приключения по всему миру». В нем показывается, как Леди Баг и Кот Нуар отправляются в путешествие в Нью-Йорк, где они сталкиваются со злодеями. Так, двум героям приходится объединить свои силы с американскими супергероями, чтобы защитить город от темных сил. Премьера второго спецвыпуска «Леди Баг и Супер-кот: Приключения в Шанхае» будет транслироваться на канале TF1 во Франции 4 апреля.