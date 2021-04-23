Конгресс США обсудил запрет на отправку листовок в КНДР

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15 апреля в Палате представителей Конгресса США прошли слушания о свободе выражения мнений в Республике Корея. Заседание проводилось под председательством Тома Лантоса, главы комитета по правам человека Конгресса США. Во время слушаний обсуждался вопрос о гражданских и политических правах в Республике Корея с точки зрения прав человека. Заседание проводилось в связи с законом о запрете передачи пропагандистских материалов через межкорейскую границу. Он был принят Национальным собранием в прошлом году.

Некоторые участники заседания закон поддержали, но большинство высказались против. Так, сопредседатель комиссии, представитель Демократической партии Джеймс МакГаверн выразил надежду на то, что южнокорейский парламент внесёт в закон поправки. Представитель Республиканской партии Кристофер Смит, в свою очередь, заявил, что правительство Мун Чжэ Ина вышло за рамки своих полномочий, приняв закон, ограничивающий свободу выражения мнений. По его мнению, южнокорейское правительство политизировало органы прокуратуры, чтобы оказывать давление на гражданские организации, отправляющие пропагандистские материалы на Север.

Проведение подобного заседания является результатом политики нового президента США Джо Байдена, который уделяет большое внимание правам человека. Ранее правительство Республики Корея объясняло, что закон принимается ради безопасности граждан, живущих на приграничных территориях, однако американское правительство всё равно продолжает расценивать его как нарушение права на свободу выражения мнений. В самой Республике Корея мнения разделились. Одни считают, что Мун Чжэ Ин проводит политику в угоду Северу, другие согласны с принятым запретом, так как считают, что отправка пропагандистских материалов через границу может действительно представлять опасность для жителей приграничных регионов.