Компания Neurocle - разработчик программного обеспечения для глубокого обучения

ⓒ Neurocle

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Neurocle (뉴로클), разработчиком решений глубокого обучения для непрофессионалов. С подробностями – президент компании г-н Ли Хон Сок.





Компания Neurocle стремится дать возможность любому человеку использовать технологии искусственного интеллекта. В частности, мы специализируемся на области глубокого обучения. Технологии искусственного интеллекта могут применяться во многих областях, но мы разработали программный продукт, призванный помочь большому количеству людей, в том числе неспециалистов, легко и удобно использовать сложную технологию, чтобы она получила более широкое распространение и принесла пользу.





Глубокое обучение пока ещё знакомо далеко не всем. Оно включает в себя метод машинного обучения, который обучает компьютеры выполнять такие задачи как распознавание голоса, обнаружение объектов и классификация изображений. Компания Neurocle занимается глубоким обучением для анализа изображений. Она готовит базу данных, которая включает в себя множество различных изображений. Они помещаются в нейронные сети, которые обучаются. Затем алгоритм нейронной сети автоматически считывает изображения. Технология машинного зрения Deep Learning может использоваться в различных областях. Например, когда багаж проходит через рентгеновские сканеры на контрольно-пропускных пунктах аэропорта, специалисты визуально проверяют каждое место багажа на предмет наличия в нём опасных веществ. Технология искусственного интеллекта может управлять этим процессом автоматически. Врачи используют рентген, компьютерную томографию или магнитно-резонансную терапию, чтобы увидеть внутренние органы человека. Технология искусственного интеллекта помогает обнаружить нарушения в организме, которые врачи могут пропустить. На производстве модель искусственного интеллекта может автоматически определять дефектные продукты по их внешнему виду. Технологию видения глубокого обучения можно использовать в системах контроля входа в здание. Система безопасности распознаёт лицо человека независимо от того, надета на него защитная маска или нет. Для использования технологии глубокого обучения необходимо пригласить инженеров с профессиональными знаниями, но их пришлось бы разместить на каждой промышленной площадке. Компания Neurocle попыталась решить эту проблему.





Оглядываясь назад на середину 90-х годов, когда появился интернет, для создания веб-сайтов использовались новейшие технологии того времени. Ими владели только те, кто изучал компьютерную инженерию. Но в наши дни можно создавать веб-сайты, не обладая инженерными знаниями. Поначалу практически любой технологией занимаются профессионалы. По мере того, как она начинает использоваться широко, ею может заниматься практически любой. Технология искусственного интеллекта пройдёт через тот же процесс. Многие компании разрабатывают программное обеспечение искусственного интеллекта, которым в настоящее время могут пользоваться только специалисты. Но мы создаём решения для непрофессионалов, поэтому наше программное обеспечение является инновационным и уникальным. Я бы сказал, мы играем ведущую роль в предоставлении гораздо бóльшему количеству людей лёгкого доступа к технологиям глубокого обучения.





Компания Neurocle разработала программное обеспечение для глубокого обучения машинного зрения под названием Neuro-T, которое обучает модели распознаванию изображений, и Neuro-R для анализа в реальном времени. Эти два решения позволяют даже неспециалистам создавать модели глубокого обучения. Они применяются при контроле готовой продукции на предприятиях-производителях автозапчастей и косметики, используются для анализа эндоскопических изображений в больницах. Использование технологии видения глубокого обучения распространяется на сельское хозяйство и образование. Например, яблоки классифицируются по различным категориям, от самого высокого до самого низкого качества, и цены устанавливаются разные на разные сорта. Обычно за этим процессом следят люди, но искусственный интеллект может гораздо легче и быстрее оценивать качество, если он этому обучен. Программное обеспечение компании Neurocle поставляется некоторым школам в качестве учебных материалов.





В своей стране компания работает в пяти отраслях: медицинская биология, производство, логистика, безопасность и образование. Конечно, мы очень заинтересованы в зарубежных рынках. Мы уже экспортировали наши решения в некоторые азиатские страны. Когда пандемия закончится, мы будем серьёзно изучать более крупные рынки, такие как Европа и Америка. Я почти уверен, что наши продукты будут хорошо приняты на мировом рынке, поскольку программного обеспечения для непрофессионалов практически нет. Производительность модели глубокого обучения, созданной неспециалистом с помощью нашего программного обеспечения, на 2-3% выше, чем у аналогичной модели, созданной инженером, работающим в крупной компании. Другими словами, даже неспециалист может создать модель не хуже инженера. Это доказывает наши высокие технологии. Мы планируем выйти на зарубежные рынки в пяти отраслях, о которых я упоминал ранее.





Компания Neurocle разрабатывает простое в использовании программное обеспечение, которое позволяет даже тем, у кого нет профессионального опыта, использовать технологию искусственного интеллекта. Тем самым компания способствует широкому применению передовых технологий, которые обогащают нашу жизнь и оказывают практическую помощь малому бизнесу.





ⓒ Neurocle