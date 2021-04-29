Рассказ «Я посадил цветущие деревья» писателя Ли Тхэ Чжуна

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- Что ты всё время оборачиваешься? Нам нужно скорее идти, пока стих ветер!

Повернувшись к жене, Пан говорил естественно, но его глаза снова наполнились слезами. Стоит только перейти за этот перевал, как больше они не увидят свою деревню. От этой мысли ноги тяжелели, как каменные. Он взобрался на самую верхушку перевала, подтянул лямку и ещё раз оглянулся посмотреть на деревню.





“자꾸 돌아봔 뭘해? 어서 바람을 졌을 때 휑하니 걸어야지....”





아내를 돌아보는 그도 말소리는 천연스러우나

눈에는 눈물이 다시 핑그르 돌았다.





이 고갯마루만 넘어서면 저 동리는 다시 보려야 안 보이려니 생각할 때

발도 천근이나 무거워지는 것 같았다.





그는 고개 마루턱에 올라서더니 질빵을 치키며

다시 한 번 돌아서서 동네를 바라보았다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

К моменту написания рассказа прошло около 20 лет после аннексии Кореи Японией в 1910 году. За это время японские землевладельцы забрали в своё владению сельскую местность и брали за землю высокую арендную плату. Сакура символизирует в произведении тиранию со стороны японцев. Эксплуатируя корейские земли, японцы хотели, чтобы крестьяне смотрели не на реальность, а на цветы.









Прошлой весной от уезда деревне передали около двухсот саженцев сакуры. На каждый дом раздали по два деревца, сажали и на улицах, и на холмах вокруг. Думали, когда сакуры пышно зацветут, недалёкие жители деревни ещё сильнее полюбят родное село и не станут уезжать.

Все деревья сакуры хорошо прижились. Те, что Пан посадил на переднем дворе и на склоне за домом, все прекрасно росли. Посмотрев на это, в уезде сказали, что на следующий год все деревья должны зацвести. Однако люди всё равно продолжали уезжать.





지난 봄에는 군으로부터

이 동리에 사꾸라나무 이백여 주가 나왔다.

집집마다 두 나무씩 나눠주고

길에도 심고 언덕에도 심어주었다.





그래서 그 사쿠라나무들이, 꽃이 구름처럼 피면

무지한 이 동리 사람들이라도

자기 동리를 사랑하는 마음이 깊어져서

함부로 타관으로 떠나가지 않으리라 생각했던 것이다.





사쿠라나무들은 몇 나무 죽지 않고 모두 잘 살아났다.

방서방네가 심은 것도 앞마당엣 것, 뒷동산엣 것 모두 싱싱하게 잘 자랐다.

군에서 나와 보고 내년이면 모두 꽃이 피리라 했다.





그러나 떠날 사람들은 자꾸 떠나고야 말았다.









Писатель Ли Тхэ Чжун (1904 – ??) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Его дебют состоялся в 1925 году, когда в журнале «Чосон мундан» был опубликован рассказ «О Моннё». Ли Тхэ Чжун был членом «Общества девяти писателей», занимал пост вице-председателя Ассоциации литераторов Чосона.