Ли Гван Су покидает передачу Running Man





Актёр и модель Ли Гван Су (이광수) завершает выступление в развлекательной передаче телеканала SBS Running Man (런닝맨). Последняя съёмка с его участием состоится 24 мая. Как сообщили в компании Starship Entertainment, решение было принято по причине проблем со здоровьем. В прошлом году 35-летний артист попал в аварию, в результате которой получили травмы. Всё это время Ли Гван Су проходил восстановительное лечение параллельно со съёмками. Тем не менее поддержание необходимой формы оказалось непосильной задачей для него. Это было нелёгкое решение, поскольку артист на протяжении 11 лет являлся постоянным участником передачи, - добавили в продюсерском агентстве. В ближайшее время Ли Гван Су сосредоточит своё внимание на лечении и отдыхе.