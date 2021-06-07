Все мужчины одинаковые (13) 부담스러웠어

Море у берегов Чечжудо в начале лета
2021-06-07
#Говорим как герои сериалов l 2021-06-06
Диалог недели
민주(Мин Чжу) : 이 노래 기억나? 선배가 나한테 불러줬었잖아.
Ты помнишь эту песню? Ты пел мне её.
나 매일 이거 들으면서 선배 생각했는데.
Я каждый день думала о тебе, слушая эту песню.
진호(Чжин Хо) : 난 이 노래 질렸는데.
А мне надоела эта песня.
민주(Мин Чжу) : 어?
Что?
진호(Чжин Хо) : 듣다 보니까 따분하더라고. 너처럼.
Песня скучная, как ты.
솔직히 데모다 뭐다 난리치는 여자, 좀 부담스러웠어.
Если честно, для меня была обременительна девушка, которая ходит на протесты и кричит.
Фраза недели
부담스러웠어
[Пудамсровоссо]
Была обременительна
Грамматика
부담스러웠어 – от прилагательного 부담스럽다, которое имеет значение «обременительный», «затруднительный», «дискомфортный». Далее, к данному прилагательному присоединены окончание прошедшего времени -었- и окончание разговорной речи 어. Все вместе получается 부담스러웠어, что переводится как «было обременительно», «было дискомфортно». В корейском языке, когда прилагательное употребляется в предложении как сказуемое, то его можно перевести как наречие или краткая форма прилагательных. Как раз в сегодняшнем диалоге подлежащим является 여자 – девушка, а слово 부담스럽다 играет роль сказуемого, поэтому 부담스러웠어 переводится как «была обременительна».
Внимание
☞ примеры:
가격이 부담스럽다
«Цена дороговата».
부담스러운 선물
«Слишком дорогой подарок или ценный подарок, поэтому неловко получить его».
☞ в форме разговорной речи: 부담스러웠어
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 부담스러웠어요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 부담스러웠습니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-06-07
2021-06-07
2021-06-07 10:09:58
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать