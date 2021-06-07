Все мужчины одинаковые (13) 부담스러웠어

Диалог недели

민주(Мин Чжу) : 이 노래 기억나? 선배가 나한테 불러줬었잖아.

Ты помнишь эту песню? Ты пел мне её.

나 매일 이거 들으면서 선배 생각했는데.

Я каждый день думала о тебе, слушая эту песню.

진호(Чжин Хо) : 난 이 노래 질렸는데.

А мне надоела эта песня.

민주(Мин Чжу) : 어?

Что?

진호(Чжин Хо) : 듣다 보니까 따분하더라고. 너처럼.

Песня скучная, как ты.

솔직히 데모다 뭐다 난리치는 여자, 좀 부담스러웠어.

Если честно, для меня была обременительна девушка, которая ходит на протесты и кричит.





Фраза недели

부담스러웠어

[Пудамсровоссо]

Была обременительна





Грамматика

부담스러웠어 – от прилагательного 부담스럽다, которое имеет значение «обременительный», «затруднительный», «дискомфортный». Далее, к данному прилагательному присоединены окончание прошедшего времени -었- и окончание разговорной речи 어. Все вместе получается 부담스러웠어, что переводится как «было обременительно», «было дискомфортно». В корейском языке, когда прилагательное употребляется в предложении как сказуемое, то его можно перевести как наречие или краткая форма прилагательных. Как раз в сегодняшнем диалоге подлежащим является 여자 – девушка, а слово 부담스럽다 играет роль сказуемого, поэтому 부담스러웠어 переводится как «была обременительна».





Внимание

☞ примеры:

가격이 부담스럽다

«Цена дороговата».

부담스러운 선물

«Слишком дорогой подарок или ценный подарок, поэтому неловко получить его».





☞ в форме разговорной речи: 부담스러웠어

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 부담스러웠어요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 부담스러웠습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



