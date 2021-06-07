Джой из Red Velvet о своём первом сольнике

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Участница группы Red Velvet (레드벨벳) Джой (조이) 31 мая представила первый сольный альбом. В него вошли шесть музыкальных хитов прошлых лет с титульным треком «Прощай» (안녕). Ранее, в марте 2020 года, певица выпустила ремейк к песне «Познакомь меня с хорошим человеком» (좋은 사람 있으면 소개 시켜줘) группы Basis (베이시스). Слушатели высоко оценили творчество Джой, отметив, что песни из прошлого по-особенному звучат в её исполнении. Это стало поводом для певицы к тому, чтобы продолжить работу в данном направлении и выпустить первый сольник. Я просмотрела множество старых фильмов в поисках эмоционального вдохновения, необходимого для исполнения песен, говорит Джой. Особою душу певица вложила в титульный трек «Прощай» певицы Пак Хе Гён (박혜경). По настоянию Джой композиция была выбрана в качестве главной музыкальной дорожки альбома, поскольку именно в ней заключается основное послание певицы к своим слушателям. Выпуск первого сольника – важное событие в карьере любого артиста, поэтому я подошла к этому делу со всей ответственностью, говорит Джой. Было непросто, однако участницы группы Red Velvet, в особенности Вэнди всячески поддерживали меня всё это время, за что я им очень благодарна, отметила певица.