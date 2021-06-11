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Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1

#Корея и я l 2021-06-11

Корея и я

Юлия Полякова в  Instagram: 

https://www.instagram.com/yavkoree/?utm_medium=copy_link


Компания Минга:

www.yavkoree.ru

Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1
Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1
Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1
Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1
Директор компании медицинского туризма «Минга» Марина Полякова из России, Часть 1
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