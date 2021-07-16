Главы РК и Вьетнама договорились активизировать сотрудничество
2021-07-16 10:15:59
#Мелодии Кореи l 2021-07-14
В середине июля в Корее стоит невыносимая жара, ведь как раз на это время приходятся самые жаркие дни лета. С давних времён в такую пору корейцы старались найти летнюю прохладу у моря или в горных долинах. Эти свежие и, к тому же, живописные места запечатлены в некоторых корейских стихах и песнях. Как раз о них и пойдёт речь в нашем выпуске.
Выпуск 522. Песни о летней прохладе
* Песня «Восточное море» – Ким Юль Хи (вокал), группа Soul Sauce
* Отрывок из «Сказания о деве Сим Чхон», в котором слепец Сим купается в ручье – Чан Мун Хи (вокал)
* Песня «Времена года рыбака» – Ким На Ри (вокал)
2021-07-16 10:15:59
2021-07-15
2021-07-14
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