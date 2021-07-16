В середине июля в Корее стоит невыносимая жара, ведь как раз на это время приходятся самые жаркие дни лета. С давних времён в такую пору корейцы старались найти летнюю прохладу у моря или в горных долинах. Эти свежие и, к тому же, живописные места запечатлены в некоторых корейских стихах и песнях. Как раз о них и пойдёт речь в нашем выпуске.





Выпуск 522. Песни о летней прохладе

* Песня «Восточное море» – Ким Юль Хи (вокал), группа Soul Sauce

* Отрывок из «Сказания о деве Сим Чхон», в котором слепец Сим купается в ручье – Чан Мун Хи (вокал)

* Песня «Времена года рыбака» – Ким На Ри (вокал)