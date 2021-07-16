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Песни о летней прохладе

#Мелодии Кореи l 2021-07-14

Мелодии Кореи

Песни о летней прохладе

В середине июля в Корее стоит невыносимая жара, ведь как раз на это время приходятся самые жаркие дни лета. С давних времён в такую пору корейцы старались найти летнюю прохладу у моря или в горных долинах. Эти свежие и, к тому же, живописные места запечатлены в некоторых корейских стихах и песнях. Как раз о них и пойдёт речь в нашем выпуске. 


Выпуск 522. Песни о летней прохладе

* Песня «Восточное море» – Ким Юль Хи (вокал), группа Soul Sauce

* Отрывок из «Сказания о деве Сим Чхон», в котором слепец Сим купается в ручье – Чан Мун Хи (вокал) 

* Песня «Времена года рыбака» – Ким На Ри (вокал)

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