Koo Kyo-hwan

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Дата рождения: 14 декабря 1982 г.

Рост: 173 см

Дебют: Фильм «Дети» (아이들), 2008 г.





Актёр и режиссёр Ку Гё Хван родом из Сеула. Окончил Сеульский университет искусств. Дебютировал в 2008 году в короткометражном фильме «Дети». В основном снимается в независимом кино, принимает участие в съёмках фильмов своей спутницы Ли Ок Соп (이옥섭). В 2017 году сыграл роль трансгендера в фильме «Джейн» (꿈의 제인) режиссёра Чо Хён Хуна (조현훈), за которую был номинирован на премию «Голубой дракон». За эту же роль награждён премией искусств «Пэксан» в номинации начинающий актёр. В 2019 году снялся в фильме «Мэги» (메기). Особую популярность приобрёл в 2020 году благодаря участию в фильме режиссёра Ëн Сан Хо (연상호) «Полуостров» (반도). Далее последовало участие в не менее популярных проектах – в фильме режиссёра Рю Сын Вана (류승완) «Могадишо» (모가디슈) и сериале Netflix D.P. В ближайшем будущем на экраны выйдут две кинокартины с участием актёра «Побег» (탈주), «Киль Бок Сун» (길복순) и сериал «Чудовищный» (괴이).