Сериал «Игра в кальмара» на первых строчках рейтинга Netflix

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Мини-сериал «Игра в кальмара», вышедший недавно на платформе Netflix, занимает первое место в рейтинге телевизионных программ в 76 из 83 стран. Такие данные предоставлены сайтом Netflix Flix Patrol 27 сентября. В остальных странах, в которых доступна платформа Netflix, сериал занимал второе место за исключением Индии, где он находился на третьем месте. В мировом рейтинге сериал «Игра в кальмара» опередил сериал «Половое воспитание» - сразу на 100 баллов, набрав 822 из 900 возможных.

В сериале рассказывается об игре на выживание, в которой люди рискуют своей жизнью в надежде выиграть денежный приз, который составляет примерно 38 тыс. долларов. К участию в игре героев вынуждают долги. Среди участников беженец с Севера, потерявшие работу кореец и иностранный рабочий, фондовый менеджер, пострадавший из-за валютного кризиса. Сериал уже получил высокую оценку в международной прессе. Американский журнал Forbes назвал его «одним из самых странных и завораживающих телешоу Netflix».

Сайт Decider, на котором газета New York Post освещает популярную культуру, охарактеризовал «Игру в кальмара» как «завораживающий сериал с новой идеей». Критики отмечают сходство игровой площадки с уменьшенной моделью общества, несмотря на наличие ярких декораций, вымышленных условий и одинаковой тренировочной одежды у всех участников. В сериале открыто изображается правда о том, что в конкурентном обществе всё лучшее забирает лишь победитель. Под прикрытием телешоу в сериале кроется послание с порицанием современного общества, которое пришлось по душе зрителям со всего мира. По мнению критиков информационного агентства Bloomberg, сериал «Игра в кальмара» показал возможности южнокорейского контента, который может стать серьёзным конкурентом даже для Голливуда.