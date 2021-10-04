Новый премьер-министр Японии и отношения между Сеулом и Токио

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Следующим премьер-министром Японии станет бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который 29 сентября был избран председателем правящей Либерально-демократической партии. Во втором утре голосования он одержал уверенную победу над министром по делам административной реформы Таро Коно, набрав 257 голосов. У Таро Коно 170 голосов. Фумио Кисида известен как серьёзный политик, который придерживается осторожных высказываний и действий.

При администрации бывшего премьер-министра Синдзо Абэ он более четырёх лет работал на посту министра иностранных дел. Именно Кисида в декабре 2015 года подписал соглашение между Республикой Корея и Японией по проблеме жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны. Кисида также смог уговорить Синдзо Абэ добавить в соглашение выражение о «чувстве ответственности».

Тем не менее, пока сложно выражать оптимизм по поводу будущего южнокорейско-японских отношений, поскольку кардинальных изменений в политике японского правительства не предвидится. Нынешний премьер-министр Ёсихидэ Суга за год своего правления не проявил активного стремления к улучшению двухсторонних отношений, за этот период главы двух государств ни разу не встретились. Основным камнем преткновения остаётся проблема жертв сексуального рабства. Фумио Кисида заявил, что решение данной проблемы зависит от Сеула. Он напомнил о соглашении 2015 года и заявил, что без соблюдения договорённостей не может быть будущего. Фумио Кисида также не считает необходимым приносить дополнительные извинения соседним странам за действия, совершённые Японией в годы Второй мировой войны. Несмотря на это, эксперты считают, что политический опыт будущего премьер-министра Японии всё же позволяет надеяться на улучшение двусторонних отношений.