Компания FORBIZ KOREA - поставщик решений для электронной коммерции

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Сегодня мы познакомим вас с компанией FORBIZ KOREA (포비즈 코리아), которая является поставщиком решений для электронной коммерции. У микрофона президент компании г-н Син Хун Сик.





Компания FORBIZ KOREA предоставляет решения для электронной коммерции и платформенные услуги. Она помогает операторам франчайзингового бизнеса и розничным торговцам создавать платформы электронной коммерции уже 15 лет. Название компании FORBIZ - это сокращение от «для бизнеса», и в нём выражена надежда на поддержку деловой активности клиентов. Помимо систем электронной коммерции, компания стремится создавать платформы, способные максимально использовать их преимущества.





Г-н Син Хун Сик раньше работал в консалтинговой компании, связанной с информационными технологиями. Он исправил недостатки, которые обнаружил в существующих службах поддержки для торговых центров в интернете, и создал интеллектуальную систему, которая объединила их. Новая система помогает компаниям создавать собственные торговые центры и управлять ими. За годы работы созданы более трёхсот торговых центров в интернете. Когда малые фирмы разрастаются до средних, им приходится оснащаться различными системами, в том числе, системами, связанными с электронной коммерцией, планированием ресурсов предприятия и логистикой. Компания FORBIZ KOREA разработала решение, объединяющее систему управления производством и продажами. Основываясь на собственных технологиях и опыте, она создала решения для магазина, продающего недорогие товары для дома, а также для торговых центров, предлагающих товары для интерьера и небольшие предметы повседневного обихода. Компания разработала новую платформу под названием Relaket, чтобы предлагать свои решения как можно бóльшему количеству людей по доступным ценам. Relaket объединяет производителей, продавцов и брокеров на единой платформе.





Relaket - это глобальная платформа для управления несколькими рынками, которая интегрировала цепочки создания стоимости электронной коммерции. Система управляет дистрибуцией как в Корее, так и за рубежом. В настоящее время многим малым предприятиям сложно хорошо производить товары и одновременно хорошо их продавать. Relaket позволяет многочисленным брендам и поставщикам систематически распространять товары. Платформа объединяет все необходимые функции, чтобы удовлетворить потребности клиентов в электронной коммерции.





Раньше компании продавали товары в собственных торговых центрах или на открытых рынках. Они общались с клиентами через социальные сети. При этом не было цифровой платформы, которая бы их объединила. Relaket делает это. На данной платформе продавцы могут одновременно управлять запасами, заказами и доставкой. Она связана не только с восемью основными открытыми рынками в Корее, но и с глобальными, включая Lazada и Zilingo. Relaket обеспечивает интегрированное управление продажей продуктов на рынках многих стран. В сотрудничестве с Naver в марте этого года FORBIZ KOREA запустила амбициозную услугу под названием META Commerce. Это решение позволяет управлять и большим торговым центром, и стартапом. Продолжая внедрять инновации, FORBIZ KOREA готовится к следующему шагу, чтобы не отставать от последних тенденций электронной коммерции.





Возможно, вы слышали термин dropshipping, или прямая поставка. Это форма продажи, при которой поставщик доставляет товары напрямую покупателю, а продавец занимается реализацией товаров в интернет-магазине. Наша цель - предоставить глобальную платформу прямой поставки. Уже сейчас наша платформа служит торговым агентом, который продаёт продукцию малого бизнеса провинции Кёнгидо в Японии и Юго-Восточной Азии. Используя нашу платформу, около 120 фирм участвуют в проекте по поддержке мелких экспортёров. Мы надеемся, что сможем внести свой вклад в создание передовой платформы, которая позволит малым предприятиям и производителям беспрепятственно распространять свои товары в интернете.





Конечная цель FORBIZ KOREA - создать глобальную платформу электронной коммерции, которая объединит весь мир. Компания, несомненно, сможет достичь этой цели, поскольку она продолжает развиваться в соответствии с быстро меняющейся деловой средой. Мы с нетерпением ждём, когда она создаст самое совершенное решение для электронной коммерции.