Тхэ Ян из Big Bang и актриса Мин Хё Рин ждут ребёнка

Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.1
2021-10-07
#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-06
В этом выпуске вас ждёт ещё одна новость о пополнении в очередном звёздном семействе: певец Тхэ Ян и актриса Мин Хё Рин ждут первенца. Во второй части рубрики мы расскажем вам о невероятных успехах корейского сериала «Игра в кальмара», которого он сумел достичь в считанные дни. Не пропустите!
2021-10-07
2021-10-07
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-07
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