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Тхэ Ян из Big Bang и актриса Мин Хё Рин ждут ребёнка

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-06

Сеул сегодня

ⓒ YG Entertainment, NETFLIX

В этом выпуске вас ждёт ещё одна новость о пополнении в очередном звёздном семействе: певец Тхэ Ян и актриса Мин Хё Рин ждут первенца. Во второй части рубрики мы расскажем вам о невероятных успехах корейского сериала «Игра в кальмара», которого он сумел достичь в считанные дни. Не пропустите!

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