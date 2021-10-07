Тхэ Ян из Big Bang и актриса Мин Хё Рин ждут ребёнка

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В этом выпуске вас ждёт ещё одна новость о пополнении в очередном звёздном семействе: певец Тхэ Ян и актриса Мин Хё Рин ждут первенца. Во второй части рубрики мы расскажем вам о невероятных успехах корейского сериала «Игра в кальмара», которого он сумел достичь в считанные дни. Не пропустите!