Система северокорейских вузов

Пополнение в семействе Чхэна из группы EXO
2021-11-24
#Сближаясь с Севером l 2021-11-25
В предыдущем выпуске мы познакомили вас с тем, как проходят вступительные экзамены в высшие учебные заведения Северной Кореи. Сегодня мы узнаем о системе северокорейских вузов и программе обучения в них, а также отличие вузов Севера от южнокорейских, от заместителя директора Корейского института национального объединения г-жи Чо Чжон А.
2021-11-24
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-23
2021-11-23
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