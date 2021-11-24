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Система северокорейских вузов

#Сближаясь с Севером l 2021-11-25

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

В предыдущем выпуске мы познакомили вас с тем, как проходят вступительные экзамены в высшие учебные заведения Северной Кореи. Сегодня мы узнаем о системе северокорейских вузов и программе обучения в них, а также отличие вузов Севера от южнокорейских, от заместителя директора Корейского института национального объединения г-жи Чо Чжон А.

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