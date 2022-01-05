До выборов президента РК два месяца

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В преддверии президентских выборов, которые состоятся через два месяца, лагерь поддержки главного кандидата от оппозиции Юн Сок Ёля оказался охвачен внутренними разногласиями. Это серьёзно сказывается на рейтинге кандидата: сейчас уровень поддержки Юн Сок Ёля от партии Сила народа колеблется в пределах 25-30%, тогда как рейтинг кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна составляет около 35%. При этом рейтинг третьего по популярности кандидата Ан Чхоль Су от Народной партии всего за неделю вырос в два раза - до 12%.

Стремительное падение рейтинга Юн Сок Ёля было связано с внутренними разногласиями предвыборного комитета, а также с недавними подозрениями вокруг семьи кандидата и чередой ошибок в его выступлениях. В связи с этим Юн Сок Ёль объявил об отстранении от должности председателя предвыборного комитета Ким Чжон Ина, который сумел привести к президентскому креслу Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ина. 6 января Юн Сок Ёль и председатель партии Сила народа Ли Чжун Сок договорить объединить усилия ради победы на предстоящих в марте выборах. Достигнутому компромиссу предшествовали напряжённые переговоры. Две недели назад Ли Чжун Сок отказался работать в избирательном комитете Юн Сок Ёля, заявив, что комитет идёт неправильным путём. Теперь примирение достигнуто, и два политика заявили о своей решимости бросить все силы на борьбу за политические перемены в стране.

Предстоящие выборы могут стать самыми непредсказуемыми за всю историю. Рейтинг кандидата от правящих сил Ли Чжэ Мёна не поднимается выше 40%, а около 20% избирателей признались, что ещё не определились с выбором кандидата.