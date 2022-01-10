Рассказ «Восемь шляп в память о тебе» писательницы Пак Ван Со

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В верхнем ящике комода из адамового дерева лежат восемь мужских шляп. Нижний ящик пуст. На комоде стоит фотография мужчины. Он улыбается, но как много грусти и смешанных чувств в этой улыбке.









Восемь шляп появились в нашем доме в последний год его жизни. Целых восемь! И это в то время, когда они были не в моде. Со стороны может показаться, что муж был редким любителем щегольнуть, но это совсем не так.





여덟 개나 되는 모자는 다 그의 죽음을 앞 둔

마지막 일 년 동안에 사 모은 것이다.





모자가 유행하는 시대도 아닌데, 일 년 동안 모자를 여덟 개 씩이나 사다니,

누가 들으면 그가 몸치장 따위에 취미가 각별한

멋쟁이 신사였다고 여길지도 모르지만 전혀 아니다.





나는 그의 유품을 정리하면서

어쩌면 이렇게 단 한 가지도 값나가는 게 없을까

놀라고 민망해한 적이 있다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

В начале произведения рассказывается о том, как юная героиня потратила всю месячную зарплату на дорогую шляпу, чтобы показать свои самые искренние чувства. В конце жизни шляпа тоже служит символом глубокой любви и неразрывной привязанности к мужу.









Муж выбрал самое человечное — проводил драгоценное время, будто ничего не случилось, а я посвятила ему каждый миг — это всё, что могла сделать я.

Последний год был для нас особенно дорог. С чем бы сравнить сожаление о каждой минуте, приближающей расставание с человеком, чьи дни уже сочтены? Жизнь начинает течь, словно быстрый речной поток, а время переливается яркими отблесками мгновений. Этот блеск дорогих сердцу минут отличается от счастья. Восемь шляп хранят воспоминания о том ярком времени. И только я о них знаю.





그가 선택한 인간다운 최선은

가장 아까운 시간을 보통처럼 구는 거였고,

내가 할 수 있는 최선은 그에게 순간순간 열중하는 것이었다.





마지막 일 년은 참으로 아까운 시절이었다.

죽을 날을 정해놓은 사람과의 나날의 아까움을

무엇에 비길까.





세월의 흐름이 빠른 물살처럼 느껴지고

자주자주 시간이 빛났다.

아까운 시간의 빛남은 행복하고는 달랐다.

여덟 개의 모자에는 그 빛나는 시간의 추억이 있다.





나만이 아는.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931 – 22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Её литературный дебют состоялся в 1970 году после публикации романа «Голое дерево».