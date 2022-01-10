Музыкальные новинки декабря 2021 года

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Во вторую субботу в нашей программе появляется новая рубрика, которая называется «Музыкальные новинки»: в отличие от рубрики «Новые альбомы», в «Музыкальных новинках» мы постараемся представить вам «свежеиспечённые» музыкальные композиции нескольких исполнителей. На этой неделе мы познакомим вас со свежими музыкальными релизами, которые были выпущены в декабре. Рубрику мы открыли песней «Белый снег» в исполнении Monday Kiz. Музыкальный трек входит в тройку хитов оригинального исполнителя, певца Eru(이루), и благодаря ремейку Monday Kiz вновь взял штурмом верхние строчки чартов.

Далее мы познакомили наших радиослушателей с песней «Прекрасный день»(참 좋은 날) в исполнении трот-певца Ли Чхан Вона(이찬원). 25-летний юный певец является победителем музыкальной программы «Мистер трот» - ему досталось почетное третье место. В настоящее время он принимает участие в многочисленных развлекательных и музыкальных шоу.

Затем была представлена заразительная веселая песня «А-Ха»(아하) в исполнении бывшей участницы гёрлз-группы SISTAR(씨스타) Хёрин(효린).

После этой песни прозвучал мощный трек «Unthinkable» или же «Не может быть»(말이 안 돼) в исполнении рок-бэнда FTISLAND(에프티아일랜드). Парни долгое время выступали за границей сравнительно недавно возобновили свою дейтельность в Корее.

21 декабря MINHO(민호) из SHINee(샤이니) самым последним дебютировал сольным исполнителем с цифровым синглом «Heartbreak».

В завершение нашей рубрики прозвучала композиция «Need U» в исполнении дуэта SUPER JUNIOR-D&E (Супер Джуниор Тон Хэ и Ын Хёк).