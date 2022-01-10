Актриса Чон До Ëн сыграет роль киллера в фильме «Киль Бок Сун»

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Актриса Чон До Ëн (전도연) утверждена на главную роль в фильме «Киль Бок Сун» (길복순) режиссёра Пён Сон Хёна (변성현). Кроме неё в фильме сыграют актёры Соль Гён Гу (설경구), Ку Гё Хван (구교환) и актриса Ли Сом (이솜), сообщили в Netflix. Сюжет кинокартины развивается вокруг истории киллера по имени Киль Бок Сун. Женщина ведёт двойную жизнь. Днём она заботливая мать, ночью – безжалостный киллер-убийца. Киль Бок Сун – важное звено в компании М.К, она собирается продлить контракт, но вскоре оказывается втянутой в сложную ситуацию, выход из которой – это выбор между убийством или собственной смертью. Актёр Соль Гён Гу сыграет роль Чха Мин Гю, наставника главной героини и директора компании. Фильм станет третьей совместной работой для двух артистов. Ранее они встречались на съёмочной площадке в фильмах «Была бы у меня жена» (나도 아내가 있었으면 좋겠다) и «День рождения» (생일).