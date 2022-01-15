Пхеньян запустил «гиперзвуковую» ракету

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Агентство ЦТАК сообщило о проведённых 11 января успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. В сообщении говорится, что семиметровый гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на отдалении 600 километров, после чего поразил установленную цель в море на расстоянии тысячи километров от точки запуска. По мнению экспертов, скорость полёта ракеты составила примерно 10 Махов. С такой скоростью ракета может достичь Сеула за одну минуту. Предыдущий успешный запуск баллистической ракеты, которую Пхеньян также назвал гиперзвуковой, был совершён 5 января.

США незамедлительно ответили санкциями на действия Пхеньяна. 12 января управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в отношении пяти северокорейских граждан, которые отвечают за закупку товаров, связанных с разработкой Пхеньяном оружия массового поражения и баллистических ракет. Они являются сотрудниками Научно-исследовательского института обороны КНДР и уже попадали в санкционный список США в 2010 году. При этом представители США заявили, что по-прежнему готовы к дипломатическому разрешению вопроса. Санкции были также наложены на одного россиянина и одну российскую компанию, которые имеют отношение к северокорейским разработкам оружия массового поражения. Кроме того, Вашингтон призвал Совет Безопасности ООН принять дополнительные санкции. Однако для их принятия необходимо согласие Китая и России, что потребует дополнительного обсуждения.