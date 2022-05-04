Рассказ «Летающие люди» писателя Но Ян Гына

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Помимо того, что Мён Гу упал в холодную воду, он ещё и повредил лодыжку, поэтому не мог ходить в школу какое-то время. Кым Сун, к счастью, сильно не ушиблась, так как упала на Мён Гу, но её мать чувствовала себя неудобно. Она собрала деньги, чтобы раздобыть для мальчика лекарство. Кым Сун и Мун Ги каждый день приходили к другу и поддерживали его. Мён Гу был до слёз им благодарен.









Случилось нечто невероятное. Куклы, с которыми недавно возился Мён Гу, теперь по очереди летали по комнате.

- Вот это да!

Сильно надутые воздушные шары были привязаны к плечам кукол.

- Да тут ничего особенного. Теперь нужно, чтобы люди по-настоящему смогли летать, тогда и мы сможем не перебираться по бревну через ручей, а летать в школу, когда захотим, даже в сезон дождей.

- Но с чего живые люди будут летать?

- Это возможно, если поразмышлять. Тут даже самолёт не нужен. Стоит только подумать хорошенько над этим способом, и мы тоже сможем спокойно летать, как птицы. Лошадиная машина даже в сравнение не годится.





정말로 놀라운 일이 생겼습니다.

아까부터 명구가 가지고 놀던 인형 둘이서 서로 번갈아가며

방안을 빙빙 떠다니고 있지 않겠습니까?





“거참, 신통하구나”





그것은 고무풍선에 바람을 잔뜩 불어 넣어서 불룩하게 한 다음,

인형의 어깨 밑에 붙잡아 맨 것이었습니다.





“이까짓 걸 가지고 그래요?

이제 진짜 사람들이 날아다닐 수 있어야

우리들도 그 외나무다리가 아니고도 학교에 마음대로 날아다니고,

장마가 져도 괜찮죠”





“산 사람이 무슨 재주로 날아다닌단 말이냐?”





“그것도 잘 생각하면 할 수 있어요. 그까짓 비행기 다 필요 없어요.

이제 이것 가지고 잘 생각하면 우리도 그냥 마음대로 훨훨

어디든지 새처럼 날아다닐 수 있을 거예요.

그럼 그까짓 말 자동차는 아무것도 아니지요”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Все дети в произведении живут бедно, но всё равно продолжают думать в первую очередь о тех, кто находится в более тяжёлой ситуации. Мён Гу, главный герой рассказа, ещё совсем юн, но уже о многом размышляет. В будущем он хочет стать кузнецом, его желания сделать лучше бедную и трудную жизнь людей раскрываются во снах. Добродушие Мён Гу и дружба героев заставляют читателя задуматься о важности таких вещей.









«Посмотрите! Летающие люди в воздухе!» - кричали школьники друг другу, хлопая в ладоши.

С ликующими возгласами дети толпой шли за куклами, как сумасшедшие. Всем не терпелось узнать, откуда они прилетели. Вдруг кто-то подбежал с криками: «Я видел недавно, как Кузнец их запускал!»

- Кузнец? Когда он мог успеть, если болел всё это время? – послышалось в толпе.

Все стали искать Мён Гу.

Сам Мён Гу спокойно наблюдал за этой сценой из угла. От растроганных чувств на его глазах вдруг показались слёзы. И тогда он твёрдо решил.

- И всё-таки люди должны есть, чтобы жить. Теперь я должен изобрести рис, который каждый сможет есть так, как захочется.





저 날아다니는 사람 봐라, 날아다니는 사람,

학생들은 손뼉을 치면서 소리소리 질렀습니다.





그러고는 인형이 날아가는 데로 우우 몰려가고 몰려오며 미친 것처럼 덤볐습니다.

학생들은 그것이 어디서 날아온 것인가 서로 궁금해 못 견디었습니다.





그 때 누군가,

야, 저거 아까 대장장이가 띄우더라, 하고

소리를 지르면서 뛰어왔습니다.





뭐, 대장장이?

물에 빠져 앓고 있던 대장장이가 어느 틈에 날아다니는 사람을 발명했니, 하고

명구를 찾느라고 이러저리 둘러보았습니다.





한 편 구석에서 그 모습을 가만히 바라보는 명구의 눈에는

어느 덧 감격의 눈물이 맺혀 있었습니다.

명구는 눈물이 글썽글썽한 눈으로 다시 한 번 결심했습니다.





‘그렇지만 사람은 먹어야 사니까

이제 누구든지 마음대로 먹을 수 있는 쌀도 만들어야지’









Писатель Но Ян Гын родился в 1900 году в г. Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировал в 1934 году с произведением «Снежный день» на конкурсе для молодых писателей.