Творчество саксофониста Джейсона Ли (Jason Lee)

ⓒ 8BallTown

Третью субботу июня мы посвятили работам молодого саксофониста Джейсона Ли (Jason Lee).

Как вам уже известно, саксофон был изобретен в начале 1840-х годов бельгийским музыкальным мастером Адольфом Саксом. В Корею саксофон был завезен вместе с джазом. В 1950-х годах в клубах восьмой армии США, расквартированной в Корее, выступали джазовые бэнды. Так, можно сказать, произошла первая встреча корейской публики с саксофоном. В истории саксофона в Корее всегда упоминаются имена виртуозов-первопроходцев – в их числе Томми Ом (엄토미), Киль Ок Юн (길옥윤) и Ли Пон Чжо (이봉조). Томми Ом, чье настоящее имя Ом Чжэ Ук (엄재욱), является краеугольным камнем в распространении игры на саксофоне в стране. Также нельзя не упомянуть мастера импровизации Ким Су Ёля (김수열) и одного из пяти мировых виртуозов фри-джаза Кан Тхэ Хвана (강태환). Но по-настоящему корейская масса оценила этот музыкальный инструмент только в середине 1990-х годов. В 1994 году в стране транслировался сериал по имени «Любовь в ваших сердцах» (사랑을 그대 품안에/Love In Your Bosom). И здесь была сцена, где актер Чха Ин Пхё (차인표), который сыиграл главного героя, играет на саксофоне. Это вызвало сенсацию в корейской публике – женщины просто сходили с ума от актера, а мужчины с пылом стали брать уроки игры на саксофоне. Плюс ко всему, в Корее огромную популярность набирает американский саксофонист Kenny G (케니지). Поэтому очень многие стали увлекаться игрой на этом инструменте.

Среди нового поколения саксофонистов Кореи самой яркой звездой является Джейсон Ли. Молодой саксофонист и продюсер дебютировал в 2010 году, выпустив первый альбом под названием [Show Me]. Из этого альбома прозвучали джазовые пьесы «Покажи» (Show Me), «Angel», «Проспект Любви»(Love Avenue), «Скучаю по тебе» (Missing You) и «Один за другим» (One By One).

Джейсон Ли принимал участие в записи альбомов многих известных корейских певцов и коллективов в качестве сессионного музыканта. Его исполнение вы можете услышать в работах Со Тхэ Чжи (서태지), Ailee (에일리), Super Junior (슈퍼주니어), 2PM (투피엠), Им Чхан Чжона (임창정), Им Чжэ Бома (임재범), в саундтреках из сериала «Откликнись 1988» (응답하라1988).

В завершении рубрики прозвучали музыкальные работы «WAVE» и сингл «Теряю контроль» (LOSE CONTROL), в фичеринге которого участвовал известный хип-хоп продюсер и R&B певец GRAY.