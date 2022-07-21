Пусан готов побороться за проведение World Expo в 2030 году

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Южнокорейский город Пусан вступает в борьбу за право провести в 2030 году Всемирную универсальную выставку. Председателем комиссии по привлечению выставки назначен премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, который в июне этого года участвовал в генеральной ассамблее Всемирного бюро выставок в Париже.

19 июля группа BTS назначена послом Всемирной универсальной выставки 2030 года с целью продвижения кандидатуры города Пусана в качестве места её проведения. Лидер группы RM поблагодарил правительство страны за оказанную честь, добавив, что он и его коллеги приложат все усилия для того, чтобы выставка прошла именно в Пусане. Артисты приступят к работе в октябре, когда они станут участниками международного концерта в Пусане. Премьер-министр Хан Док Су отметил, что важным фактором для проведения выставки является привлечение внимания к ней как южнокорейцев, так и жителей всего мира. Он выразил надежду на то, что участники группы BTS сыграют в этом ведущую роль.

Конкурентами Пусана являются Рим, столица Италии, и Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии. У всех претендентов есть как достоинства, так и определённые недостатки. В 2015 году аналогичная выставка уже проходила в Италии, а в 2026 году там планируется проведение зимних Олимпийских игр. Что касается Эр-Рияда, то в 2021 году Всемирная выставка проходила в соседнем Дубае. Кроме того, периодические атаки на Эр-Рияд со стороны йеменских повстанцев-хуситов создают опасную ситуацию в регионе. К недостаткам Пусана можно отнести проведение аналогичной выставки в японском городе Осака в 2025 году.

Между тем, шансы Пусана на победу остаются высокими. Этот город не раз становился местом проведения крупных международных мероприятий, среди которых чемпионат мира по футболу 2022 года, Азиатские игры, саммиты АТЭС и АСЕАН.