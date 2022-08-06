Новые успехи южнокорейской индустрии веб-комиксов

ⓒYONHAP News

Веб-комикс Lore Olympus, публикующийся на южнокорейской платформе Naver Webtoon, стал лауреатом Премии Айснера, самой престижной награды в области комиксов. Комикс автора Рэйчел Смайт выходил с 2018 года на англоязычном сервисе платформы для любителей Canvas. За эти годы общее количество просмотров комикса составило 1 млрд 200 млн. В основе сюжета Lore Olympus миф о богине Персефоне и боге Аиде. Это романтическая интерпретация их отношений, становления и исцеления. Среди номинантов в категории «Веб-комикс» также южнокорейский комикс Navillera, что является большим успехом для отечественной индустрии комиксов. Ещё одним событием для индустрии стал прошедший в середине июля в Париже Amazing Festival, на котором каждая страна представляла свою популярную культуру. В рамках выставки был подготовлен отдельный стенд веб-комиксов платформы Naver Webtoon, а также состоялась автограф-сессия авторов комиксов.

Одним словом, южнокорейская индустрия веб-комиксов смогла обратить на себя внимание мировых средств массовой информации. Веб-комиксы по праву можно считать новым культурным явлением и отдельным жанром. Правительство намерено всячески поддерживать развитие отечественной отрасли веб-комиксов, чтобы сохранить за ними статус символа южнокорейской культуры.