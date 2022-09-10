Последняя миссия ангела: Любовь (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Музыкальные новинки августа 2022 года
2022-09-10
#Говорим как герои сериалов l 2022-09-12
Диалог недели
연서 (Ён Со): 됐고, 더 이상 전화 하지 마세요. 대기명단에서 뺄 테니까.
Ён Со: Хватит, больше не звоните мне. Я удалю имя из листа ожидания.
승완 (Сын Ван): 선생님, 끊지 마세요. 잠시만요.
Сын Ван: Алё, не кладите трубку, пожалуйста. Секундочку.
유미 (Ю Ми): 두세요. 조비서님 지금 그 꼴로 어딜 가.
Ю Ми: Оставьте её. Куда вы собрались в таком виде?
바람 쐬고 오면 좀 나아질 거예요. 나 같아도 열 받지.
Она немного проветрится и придёт в себя. Я бы тоже разозлилась.
사람 놀리는 것도 아니고 번번히.
Они что, издеваются? В который раз.
승완 (Сын Ван): 병원부터 가 봐야겠어요.
Сын Ван: Я сперва схожу в больницу.
Фраза недели
사람 놀리는 것도 아니고
[Са-рам нол-ли-нын гот-то а-ни-го]
Они что, издеваются? / Ты что, издеваешься? / Он что, издевается?
Примеры
☞ - 나 내일 데이트가 있어서 우리 내일 영화관 가지 말자.
- 미리 말했어야지! 사람 놀리는 것도 아니고.
«- У меня завтра свидание, давай завтра не пойдём в кино.
- Надо было раньше предупреждать! Ты что, издеваешься?!»
Другие выражения
☞ 장난하는 것도 아니고
«Они что, издеваются? / Ты что, издеваешься? / Он что, издевается?»
Примеры
☞ - 까밀라 나 어제 전 남지친구랑 연락했어.
- 장난하는 것도 아니고! 사샤 너 언제까지 이럴 거야?
«- Камила, я вчера переписывалась с бывшим.
- Ты что, издеваешься?! Ну сколько можно, Саша!»
2022-09-10
2022-09-12 12:05:42
2022-09-12 12:43:39
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