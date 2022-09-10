Последняя миссия ангела: Любовь (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Диалог недели

연서 (Ён Со): 됐고, 더 이상 전화 하지 마세요. 대기명단에서 뺄 테니까.

Ён Со: Хватит, больше не звоните мне. Я удалю имя из листа ожидания.

승완 (Сын Ван): 선생님, 끊지 마세요. 잠시만요.

Сын Ван: Алё, не кладите трубку, пожалуйста. Секундочку.

유미 (Ю Ми): 두세요. 조비서님 지금 그 꼴로 어딜 가.

Ю Ми: Оставьте её. Куда вы собрались в таком виде?

바람 쐬고 오면 좀 나아질 거예요. 나 같아도 열 받지.

Она немного проветрится и придёт в себя. Я бы тоже разозлилась.

사람 놀리는 것도 아니고 번번히.

Они что, издеваются? В который раз.

승완 (Сын Ван): 병원부터 가 봐야겠어요.

Сын Ван: Я сперва схожу в больницу.





Фраза недели

사람 놀리는 것도 아니고

[Са-рам нол-ли-нын гот-то а-ни-го]

Они что, издеваются? / Ты что, издеваешься? / Он что, издевается?





Примеры

☞ - 나 내일 데이트가 있어서 우리 내일 영화관 가지 말자.

- 미리 말했어야지! 사람 놀리는 것도 아니고.

«- У меня завтра свидание, давай завтра не пойдём в кино.

- Надо было раньше предупреждать! Ты что, издеваешься?!»





Другие выражения

☞ 장난하는 것도 아니고

«Они что, издеваются? / Ты что, издеваешься? / Он что, издевается?»





Примеры

☞ - 까밀라 나 어제 전 남지친구랑 연락했어.

- 장난하는 것도 아니고! 사샤 너 언제까지 이럴 거야?

«- Камила, я вчера переписывалась с бывшим.

- Ты что, издеваешься?! Ну сколько можно, Саша!»



