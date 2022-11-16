Косвенные поставки летального оружия Украине

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Правительство Республики Корея подтвердило отсутствие намерения поставлять летальное оружие Украине. Тем самым официальный Сеул опроверг сообщения ряда СМИ о работе над «конфиденциальной» сделкой с Вашингтоном на поставку Украине артиллерийских снарядов.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США планируют закупить в Республике Корея 100 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий с целью их передачи Украине. Аналогичные сообщения появились и в публикациях агентства Associated Press. В связи с этим пресс-секретарь министерства обороны США заявил, что Пентагон продолжает регулярно общаться со своими союзниками по вопросу оказания наилучшей помощи Украине со стороны мирового сообщества. По словам представителя Пентагона, США ведут переговоры о закупке снарядов у южнокорейских военно-промышленных компаний. При этом закупки не будут производиться из военных резервов.

Как пишет Wall Street Journal, таким образом Сеул сможет помочь своему союзнику Вашингтону и одновременно сдержать обещание об отказе от поставок летального оружия Украине. В министерстве обороны Республики Корея подтвердили, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о поставках снарядов, чтобы компенсировать их нехватку в американских арсеналах. Однако данные снаряды будут предназначены исключительно для нужд армии США, пояснили в министерстве.