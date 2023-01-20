Шоубиз сегодня от 19 января

Анна Шулепова из Кыргызстана
2023-01-20
#Шоубиз Сегодня l 2023-01-19
- Реалити-шоу на выживание набирают популярность в Корее.
- В Гонконге с огромным успехом прошел первый после пандемии ковида концерт группы «Блэк Пинк».
- Лучшие сериалы о богатых и высшем обществе Кореи.
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-20
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