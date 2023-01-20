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Шоубиз сегодня от 19 января

#Шоубиз Сегодня l 2023-01-19

Сеул сегодня

ⓒ YG Entertainment, NETFLIX

- Реалити-шоу на выживание набирают популярность в Корее.

- В Гонконге с огромным успехом прошел первый после пандемии ковида концерт группы «Блэк Пинк».

- Лучшие сериалы о богатых и высшем обществе Кореи.

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