Родственная душа (소울메이트)





Режиссёр: Мин Ён Гын

В ролях: Ким Да Ми, Чо Со Ни, Пён У Сок

Премьера: март 2023 г.





Две подруги Ми Со и Ха Ын дружат со школьной скамьи. Их связывает множество событий, которые они пережили в процессе взросления. Вскоре Ми Со переезжает в большой город в поисках свободной жизни, Ха Ын же, желая стабильности, решает остаться в провинции. Так они постепенно отдаляются друг от друга…