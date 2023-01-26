Родственная душа (소울메이트)

ВВП РК в первом квартале может увеличиться
2023-01-26 14:48:44
#Новости шоу-бизнеса l 2023-01-23
Режиссёр: Мин Ён Гын
В ролях: Ким Да Ми, Чо Со Ни, Пён У Сок
Премьера: март 2023 г.
Две подруги Ми Со и Ха Ын дружат со школьной скамьи. Их связывает множество событий, которые они пережили в процессе взросления. Вскоре Ми Со переезжает в большой город в поисках свободной жизни, Ха Ын же, желая стабильности, решает остаться в провинции. Так они постепенно отдаляются друг от друга…
2023-01-26 14:48:44
2023-01-26 14:32:36
2023-01-26 14:06:25
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