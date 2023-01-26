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Родственная душа (소울메이트)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-01-23


Режиссёр: Мин Ён Гын

В ролях: Ким Да Ми, Чо Со Ни, Пён У Сок

Премьера: март 2023 г.


Две подруги Ми Со и Ха Ын дружат со школьной скамьи. Их связывает множество событий, которые они пережили в процессе взросления. Вскоре Ми Со переезжает в большой город в поисках свободной жизни, Ха Ын же, желая стабильности, решает остаться в провинции. Так они постепенно отдаляются друг от друга…

Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
Родственная душа (소울메이트)
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