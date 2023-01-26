Алкогольные напитки в Северной Корее

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27 апреля 2018 года внимание всего мира было приковано к пограничному пункту Пханмунчжом, где состоялась историческая встреча между бывшим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном. Ким Чон Ын стал первым северокорейским лидером, который пересёк границу Южной Кореи после окончания войны в 1953 году. Во время торжественного ужина южнокорейские представители подали традиционные спиртные напитки «Мёнчхон Тугёнчжу» и «Мунбэчжу». «Мёнчхон Тугёнчжу» – это ароматный крепкий напиток, приготовленный из лепестков азалии и клейкого риса. А «Мунбэчжу» является нематериальным культурным наследием Юга – история создания напитка восходит к эпохе Корё. В сентябре того же года на банкет во время третьего межкорейского саммита северокорейские представители подали национальную рисовую водку «Пхеньян сочжу». У каждой страны есть традиционные крепкие напитки, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Бывает, что их назначают нематериальным культурным наследием той или иной страны. В Северной Корее часто говорят о пользе алкоголя для здоровья. В частности, говорят, что алкогольный напиток «Тыльччук», который делается на основе дикой голубики, растущей в окрестностях горы Пэктусан на высоте от 800 до 2200 метров над уровнем моря, улучшает зрение и очищает кровь.

Сегодня мы с вами поговорим об алкогольных напитках в Северной Корее, и в этом нам поможет профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по гуманитарным вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.