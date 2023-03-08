Готовясь к цветению вишен

Долги домохозяйств РК
2023-03-07
2023-03-08
Художники рисуют цветущие вишнёвые деревья на стенах домов на улице Чоннон-но в районе Самдо-ильдон города Чечжу. В этом районе с 24 по 26 марта запланировано проведение фестиваля цветения вишен.
(Yonhap News)
2023-03-07
2023-03-08 11:40:56
2023-03-07 16:00:03
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