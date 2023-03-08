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Готовясь к цветению вишен

2023-03-08

Новости



Художники рисуют цветущие вишнёвые деревья на стенах домов на улице Чоннон-но  в районе Самдо-ильдон города Чечжу. В этом районе с 24 по 26 марта запланировано проведение фестиваля цветения вишен.  

(Yonhap News)

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