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«Танковый бой», «Неуловимая», «Хозяин ёгвана (гостиницы)», «Резиновые пистолетики»… Звучит необычно, не так ли? Всё это названия популярных в Северной Корее компьютерных игр. Северокорейцы играют, чтобы развеять скуку, сидя в общественном транспорте, и нередко засиживаются ночью допоздна, заигравшись в какую-нибудь видеоигру. Северокорейские подростки играют в компьютерные игры, собравшись после школы в доме, где есть электричество. Таким образом они как бы приобщаются к современной глобальной культуре. В северокорейских СМИ нередко можно увидеть любителей игр в специальных игровых залах. В частности, большой популярностью пользуется открытый в 2013 году игровой центр в Народном парке развлечений на острове Ныннадо в Пхеньяне. Известно, что в последние годы в Северной Корее наблюдается быстрый рост информационно-коммуникационной отрасли, к которой относятся компьютеры, мобильные телефоны и планшетные компьютеры. С ростом уровня обеспеченности персональными компьютерами значительное распространение получили зарубежные компьютерные игры, которые распространялись неофициально. Говорят, что в Северной Корее тоже есть свои компьютерные клубы. О том, в какие игры играют северокорейцы, мы поговорим с доктором Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения, автором книги «Культурная конвергенция в северокорейских играх».