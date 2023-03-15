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Шоубиз сегодня от 16 марта

#Шоубиз Сегодня l 2023-03-16

Сеул сегодня

ⓒ YG Entertainment1. Группа Блэк Пинк - в Книге рекордов Гиннеса!

2. Новая девичья группа от агенства YG Entertainment. 

3. Новое развлекательное шоу от телеканала JTBC и новый сериал с Ом Чжон Хва! 

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