Шоубиз сегодня от 16 марта

В какие игры играют северокорейцы?
2023-03-15
#Шоубиз Сегодня l 2023-03-16
1. Группа Блэк Пинк - в Книге рекордов Гиннеса!
2. Новая девичья группа от агенства YG Entertainment.
3. Новое развлекательное шоу от телеканала JTBC и новый сериал с Ом Чжон Хва!
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-17 15:36:29
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