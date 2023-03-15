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2023-03-15
#Листая журнал <Кореяна> l 2023-03-17
Андон: дух Кореи. Ч.1
Старинные дома и курорты, старые магазины и модные рестораны, деревянные мосты и новейшие лодки. Повсюду в городе сплелись воедино прошлое и настоящее, но выглядит это гармонично. Когда, ошалев от привычного и в то же время незнакомого пейзажа, свернёшь в сторону, ноги приведут тебя к деревне Хахве, старинным домам и конфуцианским академиям совонам. А гурманам Андон может предложить множество вкуснейших блюд.
У входа в деревню Хахве висит растяжка с надписью: «Никогда не забудем тот день в 1999 году, когда королева Елизавета II посетила Андон». Британская королева, посетившая тогда Корею по приглашению президента Ким Дэ Чжуна, сказала, что «хочет увидеть что-нибудь наиболее корейское». И ответом был Андон.
Для королевы, прибывшей в Андон в свой 73-й день рождения в сопровождении актёра Рю Си Вона, в прекрасном старинном доме Тамёнчжэ 담연재 накрыли праздничный стол корейского образца, на котором были лапша андон-кукси, пхёнюк (варёное мясо куском, выдержанное под прессом), тушёное мясо - ччим и суп тхан, а также традиционный местный алкогольный напиток андонская сочжу. Тамёнчжэ - это родовой дом актера Рю Си Вона, а сам он - потомок в 13 поколении Рю Сон Рёна, гражданского чиновника среднего периода эпохи Чосон.
Королева побывала на Хахве пёльсинкут тхальнори - танцевальном представлении в масках на основе местных шаманских ритуалов - и посмотрела, как заквашивают острую перечную пасту кочхучжан и кимчхи. Во время посещения Чхунхёдан 충효당, старинного дома клана Рю, она в соответствии с корейским этикетом сняла обувь, прежде чем войти в него, чем удивила окружающих. В храме Пончжон-са 봉정사 перед зданием Бесконечной Радости - Кыннакчон 극락전, старейшим из сохранившихся деревянных строений в Корее, возведённом в 1200-х годах в эпоху Корё, королева положила камень на самую вершину башни из камней, в то время как окружающие замерли, переживая, как бы башня не обрушилась. Ей рассказали, что люди складывают эту башню, загадывая с каждым положенным новым камнем желание. Интересно, какое желание загадала тогда королева?
Квинтэссенция корейского духа
Для понимания города Андон необходимо принять тот факт, что конфуцианство было той ДНК, которая составляла основу пятисотлетней династии Чосон. В тот момент, когда государство Чосон выбрало в качестве ключевой идеологии конфуцианство, родились на свет многочисленные «эмоции» и «этикет», которые можно называть подлинно корейскими. Такова структура общества, ориентированная на мужчин, в частности институт главы семьи, а также уважение к старшим.
В Андоне в эпоху Чосон родились корифеи неоконфуцианской школы Ённам - Ли Хван и Рю Сон Рён, поэтому здесь корейское конфуцианство сохранилось в своём оригинальном виде. Кроме того, в Андоне больше всего объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Любое посещение Андона начинается с деревни Хахве. В этой этнографической деревне сохранилось 2 объекта уровня национальных сокровищ, 4 объекта уровня сокровищ и 11 объектов фольклорного культурного наследия. Хахве означает «вода, которая течёт, извиваясь» и описывает то, как речка Хва-чхон 화천, верхнее течение Нактон-гана, огибает деревню буквой S. В результате деревня напоминает обликом символ великого абсолюта «тхэгык» или цветок лотоса на воде, поэтому с давних пор по фэньшую считалась благоприятной землёй.
Все старинные корейские деревни похожи друг на друга, но Андон в моей душе стоит особняком, и не потому, что это огромный музей, где забальзамировано время, а потому, что и сейчас это место, где бурлит жизнь. Когда гуляешь по округе, читая таблички с названиями старинных домов, таких как «Хвагёндан» 화경당 или «Янчжиндан» 양진당, можно увидеть, как разносчица молока оставляет пакеты у ворот и как зеленеют аккуратные грядки редьки и салата на прилегающих полях.
Недалеко от деревни Хахве находится Пёнсан-совон 병산서원, конфуцианская академия, посвящённая Рю Сон Рёну. Совоны были частными образовательными учреждениями, где собирались лучшие умы страны, чтобы преподавать и учиться. Ученики Рю Сон Рёна собирались в Пёнсан-совоне, а ученики Ли Хвана посвящали себя неоконфуцианству в Тосан-совоне, тоже расположенном в Андоне. А Пёнсан-совон считается одной из красивейших конфуцианских академий страны.
Тосан-пёвон превосходит Пёнсан-совон масштабом. В поздние годы Ли Хван построил сельскую школу Тосан-содан, где обучал детей, а после его смерти его ученики возвели вокруг школы Тосан-совон. Таким образом, школа и конфуцианская академия находятся на одном участке в знак почитания учения и добродетелей великого конфуцианца. Пройдя в совон через главные ворота, слева можно увидеть общежитие Нонун-чонса 농운정사, где жили и учились ученики Ли Хвана. А из здания Чонгёдан 전교당, где учёные собирались для дискуссий или больших встреч, можно созерцать спокойные виды Андона.
На сайте Центра культуры сонби Тосан-совона можно забронировать место, чтобы познакомиться с культурой сонби - учёных-конфуцианцев. Популярна двухдневная программа, участники которой, облачившись в типичные одежды подопечных академии, могут осмотреть совон, родовой дом Ли Хвана, а потом под мягким светом луны прогуляться по Тропе медитации Ли Хвана.
Пэк Ён Ок, писательница
Ли Мин Хи, фотограф
Полный текст статьи «Андон: дух Кореи»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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