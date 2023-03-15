Андон: дух Кореи. Ч.1





Старинные дома и курорты, старые магазины и модные рестораны, деревянные мосты и новейшие лодки. Повсюду в городе сплелись воедино прошлое и настоящее, но выглядит это гармонично. Когда, ошалев от привычного и в то же время незнакомого пейзажа, свернёшь в сторону, ноги приведут тебя к деревне Хахве, старинным домам и конфуцианским академиям совонам. А гурманам Андон может предложить множество вкуснейших блюд.









У входа в деревню Хахве висит растяжка с надписью: «Никогда не забудем тот день в 1999 году, когда королева Елизавета II посетила Андон». Британская королева, посетившая тогда Корею по приглашению президента Ким Дэ Чжуна, сказала, что «хочет увидеть что-нибудь наиболее корейское». И ответом был Андон.

Для королевы, прибывшей в Андон в свой 73-й день рождения в сопровождении актёра Рю Си Вона, в прекрасном старинном доме Тамёнчжэ 담연재 накрыли праздничный стол корейского образца, на котором были лапша андон-кукси, пхёнюк (варёное мясо куском, выдержанное под прессом), тушёное мясо - ччим и суп тхан, а также традиционный местный алкогольный напиток андонская сочжу. Тамёнчжэ - это родовой дом актера Рю Си Вона, а сам он - потомок в 13 поколении Рю Сон Рёна, гражданского чиновника среднего периода эпохи Чосон.

Королева побывала на Хахве пёльсинкут тхальнори - танцевальном представлении в масках на основе местных шаманских ритуалов - и посмотрела, как заквашивают острую перечную пасту кочхучжан и кимчхи. Во время посещения Чхунхёдан 충효당, старинного дома клана Рю, она в соответствии с корейским этикетом сняла обувь, прежде чем войти в него, чем удивила окружающих. В храме Пончжон-са 봉정사 перед зданием Бесконечной Радости - Кыннакчон 극락전, старейшим из сохранившихся деревянных строений в Корее, возведённом в 1200-х годах в эпоху Корё, королева положила камень на самую вершину башни из камней, в то время как окружающие замерли, переживая, как бы башня не обрушилась. Ей рассказали, что люди складывают эту башню, загадывая с каждым положенным новым камнем желание. Интересно, какое желание загадала тогда королева?





Фотография королевы Елизаветы II, сделанная во время её посещения Андона в 1999 г.

© ANDONG-CITY

Павильон Косанчжон был построен Кым Нан Су (1530—1599), учёным среднего периода Чосона и учеником Ли Хвана.

Квинтэссенция корейского духа

Для понимания города Андон необходимо принять тот факт, что конфуцианство было той ДНК, которая составляла основу пятисотлетней династии Чосон. В тот момент, когда государство Чосон выбрало в качестве ключевой идеологии конфуцианство, родились на свет многочисленные «эмоции» и «этикет», которые можно называть подлинно корейскими. Такова структура общества, ориентированная на мужчин, в частности институт главы семьи, а также уважение к старшим.

В Андоне в эпоху Чосон родились корифеи неоконфуцианской школы Ённам - Ли Хван и Рю Сон Рён, поэтому здесь корейское конфуцианство сохранилось в своём оригинальном виде. Кроме того, в Андоне больше всего объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любое посещение Андона начинается с деревни Хахве. В этой этнографической деревне сохранилось 2 объекта уровня национальных сокровищ, 4 объекта уровня сокровищ и 11 объектов фольклорного культурного наследия. Хахве означает «вода, которая течёт, извиваясь» и описывает то, как речка Хва-чхон 화천, верхнее течение Нактон-гана, огибает деревню буквой S. В результате деревня напоминает обликом символ великого абсолюта «тхэгык» или цветок лотоса на воде, поэтому с давних пор по фэньшую считалась благоприятной землёй.

Все старинные корейские деревни похожи друг на друга, но Андон в моей душе стоит особняком, и не потому, что это огромный музей, где забальзамировано время, а потому, что и сейчас это место, где бурлит жизнь. Когда гуляешь по округе, читая таблички с названиями старинных домов, таких как «Хвагёндан» 화경당 или «Янчжиндан» 양진당, можно увидеть, как разносчица молока оставляет пакеты у ворот и как зеленеют аккуратные грядки редьки и салата на прилегающих полях.

Недалеко от деревни Хахве находится Пёнсан-совон 병산서원, конфуцианская академия, посвящённая Рю Сон Рёну. Совоны были частными образовательными учреждениями, где собирались лучшие умы страны, чтобы преподавать и учиться. Ученики Рю Сон Рёна собирались в Пёнсан-совоне, а ученики Ли Хвана посвящали себя неоконфуцианству в Тосан-совоне, тоже расположенном в Андоне. А Пёнсан-совон считается одной из красивейших конфуцианских академий страны.





Пёнсан-совон, конфуцианская академия, построенная в 1572 г. в честь Рю Сон Рёна, считается одной из красивейших в своём роде.

Тосан-пёвон превосходит Пёнсан-совон масштабом. В поздние годы Ли Хван построил сельскую школу Тосан-содан, где обучал детей, а после его смерти его ученики возвели вокруг школы Тосан-совон. Таким образом, школа и конфуцианская академия находятся на одном участке в знак почитания учения и добродетелей великого конфуцианца. Пройдя в совон через главные ворота, слева можно увидеть общежитие Нонун-чонса 농운정사, где жили и учились ученики Ли Хвана. А из здания Чонгёдан 전교당, где учёные собирались для дискуссий или больших встреч, можно созерцать спокойные виды Андона.

На сайте Центра культуры сонби Тосан-совона можно забронировать место, чтобы познакомиться с культурой сонби - учёных-конфуцианцев. Популярна двухдневная программа, участники которой, облачившись в типичные одежды подопечных академии, могут осмотреть совон, родовой дом Ли Хвана, а потом под мягким светом луны прогуляться по Тропе медитации Ли Хвана.





Пэк Ён Ок, писательница

Ли Мин Хи, фотограф





Полный текст статьи «Андон: дух Кореи»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.