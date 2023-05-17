Сериалы в Северной Корее

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Телевизионные сериалы являются своего рода отражением того или иного общества. Южнокорейцы могут свободно просматривать любимые сериалы по многочисленным телеканалам, а также на OTT-платформах. Однако в Северной Корее доступ к медиаконтенту ограничен. Там центральное телевидение является единственным каналом вещания, который доступен по всей стране. В Пхеньяне, помимо этого, есть ещё канал фильмов и образовательных передач, однако количество производимого контента очень ограниченно, и особого выбора нет. Если посмотреть программу передач, можно увидеть, что основную часть эфира занимают новости и репортажи. Время показа телесериалов очень ограничено, а редкая возможность познакомиться с зарубежными сериалами есть только у жителей Пхеньяна. Спектр профессий главных героев северокорейских сериалов менялся в зависимости от эпохи. Во времена Ким Ир Сена среди них было много бойцов антияпонской революции, крестьян и рабочих. После прихода к власти Ким Чен Ира в качестве главных героев стали появляться солдаты и молодёжные ударные отряды. А в одном популярном сериале 2016 года, например, есть даже сцены, частично показывающие тонкости взаимоотношений между мужчиной и женщиной – это, безусловно, заметные отход от телевизионных традиций прошлого, которые были всецело посвящены пропаганде идеологии и режима.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим о сериалах в Северной Корее с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.