Телерадиокомпания KBS анонсировала новый новостной и развлекательный контент

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Телерадиокомпания KBS объявила о расширении информационно-развлекательного контента и изменении расписания вещания. 29 мая в эфир выйдут две новостные передачи: KBS Newsline W телеканала KBS1 о международных событиях (по будням в 22:50) и вечерний выпуск новостей KBS News 6 (с понедельника по четверг в 18:00). С 11 июня воскресные новости телеканала KBS1 в 6:00 и 8:00 будут заменены на утренний выпуск, показ которого начнётся в 7:00. Телезрителей ждут также новые развлекательные передачи «Игра на выживание: Code Red» (생존게임 코드레드), «Подписываюсь с сегодняшнего дня» (오늘부터 구독 중), «Секонд хаус 2» (세컨하우스2) и многие другие.