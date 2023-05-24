Рассказ «Почему небо синее?» писателя Сон Ха Чхуна

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Любовь молодых светится розовым, а любовь пожилых тоже такого цвета? Любовь тоже стареет? Как выглядит старая любовь? Говорят, что цвет блаженства – оранжевый. Если любовь молодых светится розовым, то его любовь оранжевого цвета. Верно. Сейчас его мир полностью окрашен в оранжевый.









Пришла! Глядя в окно, он подавил в себе этот чуть не вырвавшийся крик. За окном показалась она. Прогноз о полуденном снеге уже несколько раз тревожил душу пожилого мужчины. Он даже не успел выйти из магазина возле дома, когда с неба посыпались крупные хлопья снега. Он решил позвать её. Хотел когда-нибудь обязательно попить с ней чаю, и сегодня точно был тот самый день.

Она прошла через изгородь дворца Унхёнгун и теперь шла в сторону торговых рядов «Нагвон». Всё просто, если выйти на пятом выходе станции метро Ангук, но очевидно она по ошибке вышла на выходе номер четыре. Он хотел выбежать к ней и закричать: «Сюда!», но ничего не оставалось, как просто наблюдать за ней. Снег описывал в воздухе сложные рисунки, на фоне этой картины она казалась такой как есть – пожилой женщиной.





왔다!

그는 터져 나오는 탄성을 목 안으로 삼키며 창밖을 보았다.

거기 그녀가 모습을 드러낸 것이다.





오후에 눈이 내릴 거라는 예보는

벌써 몇 차례나 할아버지 마음을 흔들어 놓았는지 모른다.

동네 상가를 채 빠져나가지도 못했는데 하늘은 펑펑 함박눈을 퍼붓기 시작했다.

그는 그녀를 불러내기로 하였다.

언젠가는 꼭 차를 한 잔 같이하고 싶었는데,

오늘이 그 날이었음에 틀림없다.





그녀는 운현궁 담벼락을 끼고 낙원상가 쪽으로 걸어가고 있었다.

안국역 5번 출구로 나오면 쉬운데 4번 출구로 잘못 나왔음이 분명하다.

그는 달려 나가 이쪽이라고 외치고 싶었지만 그냥 지켜보는 수밖에 없었다.

책 다실 ‘삼가연정’

의미를 알 듯 모를 듯 구태 나는 ‘삼가연정’이 알맞게 통속적이어서 끌렸다.

그녀와 차를 마신다면 이 집이 좋겠다고 그는 언제부턴가 별려왔었다.





눈발은 난삽하게 흩날렸고, 풍경속의 그녀는 그대로 할머니였다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главный герой говорит, что любовь молодых розового цвета, а любовь пожилых – оранжевого, то есть цвета заката. Любовь молодых, с другой стороны, своим розовым цветом напоминает рассвет. Восходящее солнце, знаменующее начало, живое и мощное, однако солнце, знаменующее конец, тоже обладает силой и очарованием. То же самое можно сказать и про любовь в пожилые годы. Её берегут с особой теплотой, ведь люди уже знают, что это может быть последняя любовь в их жизни.









Пожилой мужчина в ошеломлении продолжал стоять с трубкой в руках. Вот как бывает. Пятый день, всего пять дней, за пять дней можно так внезапно уйти. Женщина, пробудившая в любовь, казавшаяся сном…

Он выпрямился и посмотрел в окно. Люди выходили из четвёртого выхода метро и активно шагали вдоль изгороди дворца Унхёнгун. Он снял очки и потёр глаза. Затем снова посмотрел в окно, но её там не увидел. Он живёт и дышит так же, как и вчера, лишь её больше нет. Наверное, сейчас она куда-то идёт. Снегопад прекратился.





그는 수화기를 든 채 우두커니 앉아 있었다.

그렇구나.

5일째였는데, 불과 5일 밖에 되지 않았는데,

5일이면 감쪽같이 떠날 수가 있구나.

내 안의 사랑을 일깨워준 여자, 꿈같았는데...





그는 허리를 일으켜 창밖을 보았다.

4번 출구를 빠져나와 운현궁 돌담길을 사람들이 부지런히 걸어가고 있었다.

안경을 벗어 눈자위를 비볐다.

그리고 다시 창밖을 보지만 거기 그녀는 보이지 않았다.

살아 숨 쉬는 것까지도 어제 그대로인데, 사라진 것은 그녀뿐이었다.

그럼, 지금쯤 어딘가를 가고 있을 거야.

눈발이 멎어 있었다.









Писатель Сон Ха Чхун родился в 1944 году в г. Кимчжэ провинции Чолла-Пукто. Дебютировал в 1972 году с рассказом «Однажды осень прошла так»