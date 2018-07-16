ترامب يعرب عن ثقته في دعم روسيا لإنهاء التهديدات النووية الكورية الشمالية

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أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ثقته في أن الولايات المتحدة وروسيا سوف تعملان معا من أجل إنهاء التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.جاء ذلك بعد أن عقد "ترامب" محادثات قمة للمرة الأولى مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، أمس الاثنين، فى قصر الرئاسة فى العاصمة الفنلندية "هلسنكى".وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع الذي طال انتظاره والذي استمر أربع ساعات، قال "ترامب" إنه ناقش مع "بوتين" قضية الانتشار النووي، الذي وصفه بأنه أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما قدم لنظيره الروسي شرحا حول نتائج اجتماعه الشهر الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال إنه بعد محادثات القمة مع "بوتين" أصبح "متأكدا جداً" من رغبة الرئيس الروسي في إنهاء التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، معربا عن ثقته في أن واشنطن وموسكو سوف تعملان معاً للوصول إلى هذا الهدف، كما أعرب عن تقديره لالتزام روسيا بذلك. وفي المقابل، أعرب "بوتين" عن سعادته ببدء السير على طريق حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، وقال إن ذلك صار ممكنا بفضل المشاركة الشخصية من جانب الرئيس "ترامب" الذي اختار الحوار بدلا من المواجهة.