كوريا واليابان تتفقان على اتخاذ تدابير لمواجهة تقلبات سوق الصرف

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أعرب وزيرا المالية الكوري والياباني عن مخاوف جدية بشأن الانخفاض الأخير في قيمة عملتي البلدين، وقالا إن بإمكانهما اتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة للحد من تقلبات السوق المفرطة.جاء ذلك في لقاء بين وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" ونظيره الياباني "شونيتشي سوزوكي" في ختام اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أمس الثلاثاء في واشنطن.يشار إلى أن سعر صرف الدولار الواحد في كوريا الجنوبية قد تخطى مستوى 1400 وون في تعاملات السوق أمس الثلاثاء، وأغلقت السوق عند 1394 وون للدولار، بزيادة مقدارها أكثر من 10 وون مقارنة باليوم الأسبق.أما سعر صرف الدولار في اليابان فقد بلغ 154 ين، في تعاملات السوق أمس الثلاثاء، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 1990.واتفق الوزيران الكوري والياباني في الرأي على أهمية التواصل والتعاون بين البلدين في مواجهة القضايا الدولية والإقليمية، بصفتهما دولتين شريكتين تسعيان لتحقيق المصالح المشتركة.