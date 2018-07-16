استئناف تشغيل خط الاتصال العسكري الغربي الساخن بين الكوريتين

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه تم استئناف تشغيل خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين، في منطقة البحر الأصفر، بعد أن تم ترميمه بالكامل اليوم الثلاثاء.وتأتي عملية الترميم تماشيًا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات العسكرية، والمحادثات على مستوى العمل، التي عقدت الشهر الماضي بين الكوريتين.وقالت الوزارة إنها زودت كوريا الشمالية بمعدات إرسال وأجهزة فاكس لاستعادة خط التواصل الساخن، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.وكانت بيونغ يانغ قد قطعت هذا الخط في فبراير 2016 احتجاجًا على قرار سيول بإغلاق مجمع كيسونغ الصناعي.وقالت الوزارة إنها تخطط لاستعادة خط الاتصالات العسكري على الساحل الشرقي، الذي تم قطعه بعد حريق الغابات الذي وقع في الجانب الشمالي من خط ترسيم الحدود، في نوفمبر 2010.