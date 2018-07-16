ميدالية تذكارية بمناسبة القمة بين الكوريتين

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أصدرت هيئة صك العملة في كوريا الجنوبية ميدالية تذكارية للسلام بمناسبة القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.وقد كشفت الهيئة عن الميدالية التي أطلق عليها اسم "ميدالية السلام في شبه الجزيرة الكورية"، أمس الاثنين.وتحتفل هذه الميدالية ليس فقط بالقمة بين الكوريتين التي انعقدت في 27 أبريل، ولكن أيضًا بالقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي انعقدت في سنغافوره يوم 12 يونيو.وتُظهِر مقدمة الميدالية المصافحة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بينما يظهر على ظهر الميدالية عبور القائدين خط ترسيم الحدود العسكرية، مع شعار: "السلام، بداية جديدة".وقالت الهيئة إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها ميدالية تذكارية يظهر عليها صورة لقادة الكوريتين.