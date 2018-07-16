ترامب يقول إنه لا توجد حدود زمنية لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يوجد "حد زمني" لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، مؤكدًا على أن المفاوضات مع بيونغ يانغ مازالت جارية.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء في اجتماع مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض، حيث أوضح نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في هلسنكي.وقال "ترامب" إن المناقشات حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية جارية وتتقدم بشكل جيد، لكنه شدد على أنه "لا يوجد داع للتسرع" من أجل تحقيق هذا الهدف.وأضاف أن العقوبات ضد بيونغ يانغ لا تزال قائمة، كما أشار إلى أن تحسن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ أدى إلى امتناع كوريا الشمالية عن إجراء اختبارات صاروخية لمدة تسعة أشهر، وإطلاقها سراح ثلاثة معتقلين أمريكيين في مايو.وكان "ترامب" قد أدلى بتصريحات مماثلة أول من أمس الاثنين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" قال فيها إنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء المفاوضات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.