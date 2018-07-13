بومبيو يقول إن الاتفاق مع كوريا الشمالية قد يستغرق بعض الوقت

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية "قد يستغرق بعض الوقت"، مكررًا عبارة الرئيس دونالد ترامب السابقة بأنه "لا يوجد داع للاستعجال في هذا الشأن".وفي حديثه لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة ترامب، قال الوزير بومبيو إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الهدف، مؤكدا على أن العقوبات سوف تستمر على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.وجاءت تصريحات بومبيو في أعقاب تصريحات ترامب أول من أمس الثلاثاء بأنه لا يوجد "حد زمني" لكوريا الشمالية لكي تقوم بتفكيك برنامجها النووي.وكان ترامب قد قال إنه "ليس هناك داع للعجلة"، مؤكدا أيضا أن العقوبات ستبقى كما هي، وأن بيونغ يانغ عليها أن تتوقع "فوائد كبرى" و"مستقبلًا مثيرًا" بعد إتمام نزع السلاح النووي.وقال بومبيو أيضًا إنه من المتوقع أن تعيد كوريا الشمالية رفات بعض الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية، خلال الأسابيع القليلة القادمة.