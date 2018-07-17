الكوريتان تجريان عمليات تفتيش مشتركة على السكك الحديدية الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

وافقت الكوريتان على إجراء عمليات تفتيش ميدانية مشتركة، على أقسام السكك الحديدية في الشمال، بدءًا من اليوم الجمعة.وقالت وزارة التوحيد في سيول أمس الخميس إن كوريا الشمالية استجابت عبر قناة الاتصال في قرية الهدنة لمقترحات الجنوب، فيما يتعلق بالجداول الزمنية لعمليات التفتيش.وقالت الوزارة إن عمليات التفتيش سيتم إجراؤها على خط البحر الشرقي اليوم الجمعة، ثم سيتبع ذلك تفتيش آخر على خط كيونغوي في الغرب، يوم الثلاثاء المقبل.وسيعقد المسؤولون من الكوريتين اجتماعات مشتركة مع بعض الباحثين، بعد التحقق من حالة أقسام السكك الحديدية.وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية سترسل وفدًا يضم 15 عضوًا إلى كوريا الشمالية.