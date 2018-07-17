اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي في نيويورك

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من المقرر عقد اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" اليوم الجمعة في نيويورك.ويأتي هذا الاجتماع بعد 12 يوما من لقائهما يوم الثامن من يوليو الجاري في طوكيوعلى هامش الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي عقد فور اختتام زيارة الوزير الأمريكي "بومبيو" لكوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يبحث الوزيران الكوري والأمريكي القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحقيق نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين سيول وواشنطن.وسيقوم الوزيران بتقديم شرح حول نتائج اجتماعاتهما مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتقديم دعم للجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.