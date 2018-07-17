عدد العاطلين عن عمل لفترة طويلة يبلغ أعلى مستوى منذ 18 عاما

بلغ عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة أعلى مستوى منذ 18 عامًا في النصف الأول من هذا العام.ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية، فإن الأشخاص الذين يبحثون عن عمل منذ أكثر من ستة أشهر بلغ عددهم في المتوسط 144 ألفًا شهريا بين يناير ويونيو، بزيادة 17 ألفًا عن نفس الفترة من العام الماضي.يعد هذا الرقم في النصف الأول من العام الأعلى منذ أن تم تسجيل 146 ألفا من الباحثين عن العمل لمدة طويلة في عام 2000.عدد الباحثين عن عمل لفترة طويلة بلغ معدلًا شهريًا قدره 501 ألف خلال الأشهر الستة الأولى، وهو أعلى معدل منذ عام 2014.في ظل ظروف سوق العمل الصعبة، خفضت الحكومة توقعاتها بشأن نمو عدد الموظفين إلى 180 ألفًا لهذا العام، وهو ما يقارب نصف توقعاتها السابقة التي بلغت 320 ألفًا نهاية العام الماضي.وتعد التوقعات المعدلة الأدنى منذ تسع سنوات، أي منذ توقعات عام 2009 التي جاءت في أعقاب الأزمة المالية العالمية.