تشييع جنازة مشاة بحرية قتلوا في حادث تحطم مروحية، يوم الاثنين

ستعقد جنازة مشتركة يوم الاثنين لخمسة من مشاة البحرية قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الثلاثاء.أعلن سلاح مشاة البحرية وأسر الضحايا عن القرار يوم السبت.وفى البيان قال الجانبان إن الاجراءات ستبدأ يوم السبت لإقامة الجنازة وفقا للمراسيم الشرفية لسلاح مشاة البحرية.كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق تضم نفس عدد الأعضاء من الجيش والجانب المدني. يرأس اللجنة رئيس مدني أوصت به أسر الضحايا.اتفق الجانبان على التحقيق في الحادث وتحديد سبب الحادث بشكل موضوعي بناء على الأدلة العلمية. وسوف يسعون لبناء برج تذكاري لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا.تحطمت المروحية "مارين وان" فى مطار عسكري فى مدينة بوهانغ الجنوبية الشرقية يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع خمسة من جنود البحرية الستة الذين كانوا على متنها.