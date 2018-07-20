سيول وواشنطن تناقشان سبل الإسراع بنزع السلاح النووي

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عاد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ" أمس الأحد إلى البلاد بعد اختتام زيارة لم يكن معلنا عنها من قبل إلى الولايات المتحدة.وقال المستشار "تشونغ" للصحفيين إنه ناقش مع الجانب الأمريكي سبل الإسراع في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا بذلك إلى أنه تم بحث القضايا المتعلقة بالتوصل إلى حل وسط لهذه القضية في الوقت الذي ترغب فيه الولايات المتحدة في الإسراع بنزع السلاح النووي بينما تطالب كوريا الشمالية بتعزيز ضمانات نظام الحكم فيها.وتبين أن الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي تبادلا الآراء حول ضرورة إلغاء جزء محدود من الحظر المفروض على كوريا الشمالية ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمفاوضات التي لا تزال في طريق مسدود بين واشنطن وبيونغ يانغ.ومن جانبه، أكد الجنرال "فيسنت بروكس" قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة على ضرورة الانتباه إلى عدم قيام كوريا الشمالية باستفزازات عسكرية خلال الـ235 يوما الماضية، لكنه أضاف أن كوريا الشمالية لم تتخذ في الوقت نفسه حتى الآن أي إجراءات فعلية لنزع أسلحتها النووية.