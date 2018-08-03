بومبيو طالب كوريا الشمالية بالتخلص من 70% من أسلحتها النووية

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قال موقع إخباري أمريكي إن إدارة "دونالد ترامب" قدمت لكوريا الشمالية جدولًا زمنيًّا رسميًّا للبدء في عملية نزع السلاح النووي، لكن بيونغ يانغ رفضته عدة مرات.ونقلا عن شخصين على دراية بالمفاوضات النووية بين الجانبين، قال تقرير نشره موقع "فوكس" الإخباري أمس الأربعاء إن واشنطن قدمت الخطة التي تنص على أن تسلِّم كوريا الشمالية ما بين 60% إلى 70% من رؤوسها النووية في غضون 6 إلى 8 أشهر، بحيث تحصل الولايات المتحدة أو طرف ثالث على تلك الأسلحة وتخرجها من كوريا الشمالية.وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قدم الخطة إلى المفاوضين الكوريين الشماليين عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، لكن وفد كوريا الشمالية برئاسة "كيم يونغ تشول" ظل يرفض المقترح الأمريكي في كل مرة.وقال التقرير إنه ليس من الواضح ما هي التنازلات التي ستقدمها الولايات المتحدة بخلاف تخفيف العقوبات أو إزالتها، أو ما إذا كانت ستزيل اسم كوريا الشمالية من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.وأضاف التقرير أنه حتى لو وافقت كوريا الشمالية على الجدول الزمني، فليس هناك وسيلة للتحقق من تسليمها للنسبة المطلوبة، لأن بيونغ يانغ لم تكشف بعد عن عدد القنابل النووية الموجودة لديها.