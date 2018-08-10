الهند تطبق نظام تأشيرة الدخول عند الوصول على الكوريين بدءا من أكتوبر

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من المتوقع أن يحصل السياح الكوريون على تأشيرات الدخول إلى الهند في المطارات عند الوصول بدءا من شهر أكتوبر المقبل.صرحت السفارة الكورية لدى الهند بأن الحكومة الهندية قررت تطبيق نظام تأشيرات الدخول عند الوصول على الكوريين بدءا من الأول من شهر أكتوبر المقبل. وفي الوقت الحاضر يجب على الزوار الكوريين الحصول على تأشيرات الدخول العادية أو الإلكترونية قبل مغادرة البلاد.ويمكن التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول في ست مطارات هندية.أنواع تأشيرات الدخول تتمثل في تأشيرات خاصة للعمل والسياحة والمؤتمرات والطب، وهي تأشيرات مزدوجة تسمح بالدخول مرتين طوال 60 يوما.ظلت الحكومتان الكورية والهندية تعملان على تبسيط إجراءات تأشيرات الدخول منذ مؤتمر القمة بين البلدين في الشهر الماضي، وتخططان لمناقشة مسألة إعادة إصدار تأشيرات الدخول من خلال تكوين لجنة خاصة للتشاور بينهما.